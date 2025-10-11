«Не сомневайтесь»: В МИД России пообещали ответ Швеции за высылку журналиста ВГТРК

Дипломат уточнила, что корреспондент ВГТРК имел все необходимые документы для работы, включая действующую французскую визу и медицинскую страховку. Однако шведские власти использовали в качестве предлога для высылки формальную причину — невозможность применения страхового полиса на территории Швеции. Захарова отметила, что данная ситуация возникла из-за решения самого Стокгольма ограничить деятельность страховой компании. По этой причине действия государства помешали журналисту выполнить профессиональные обязанности по подготовке репортажа об экономическом положении в Европейском союзе.