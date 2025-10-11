Трамп в обход шатдауна приказал выплатить зарплаты военным

Президент США Дональд Трамп объявил, что использует свои полномочия главнокомандующего, чтобы обеспечить выплату зарплат американским военным, несмотря на продолжающийся правительственный шатдаун. В своем заявлении в соцсетях он возложил всю вину за кризис на демократов и их лидера Чака Шумера.
«Я не согласен! Если ничего не будет сделано… наши храбрые военнослужащие не получат зарплату, которая по праву принадлежит им 15 октября», — написал президент, оспаривая оптимизм Шумера.
В связи с этим Трамп отдал прямой приказ: «Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы приказать нашему военному министру Питу Хегсету использовать все доступные средства, чтобы наши войска получили зарплату 15 октября».
Этот шаг по обеспечению военных происходит на фоне куда более жестких мер в отношении других госслужащих. Как заявил директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, администрация Трампа уже начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих. «Сокращения рабочей силы начались», — написал он в соцсети Х.
Ранее Трамп заявлял, что использует шатдаун для избавления от программ и персонала, которые не нравятся республиканцам, несмотря на опасения некоторых однопартийцев о возможном падении рейтингов из-за массовых сокращений.