В ВС США подтвердили, что военных страны не будет в секторе Газа

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США адмирал Брэд Купер после посещения сектора Газа подтвердил, что американских военных не будут размещать непосредственно в палестинском анклаве для контроля за реализацией мирных договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.
«Только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о работе над созданием центра гражданско-военного сотрудничества под началом CENTCOM. Центр будет синхронизировать деятельность, направленную на поддержку постконфликтной стабилизации. Эти замечательные усилия будут реализованы без присутствия американских военных в Газе», — говорится в заявлении Купера, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети X.
По информации телеканала Fox News, вместе с Купером военную базу Израиля в Газе посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, чтобы убедиться в выполнении согласованного отвода войск.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут осуществлять в рамках международной миссии до 200 американских военнослужащих, уже размещенных на Ближнем Востоке. По данным источников агентства Reuters, в состав международной миссии также войдут военные Египта, Катара, Турции и, вероятно, ОАЭ.
Представители Израиля и ХАМАС 9 октября подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск к согласованной линии внутри сектора Газа. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября в 12.00 по минскому времени. Согласно заявлению израильской армии, ее воинские подразделения занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации. -0-