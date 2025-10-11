В ВС США подтвердили, что военных страны не будет в секторе Газа

«Только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о работе над созданием центра гражданско-военного сотрудничества под началом CENTCOM. Центр будет синхронизировать деятельность, направленную на поддержку постконфликтной стабилизации. Эти замечательные усилия будут реализованы без присутствия американских военных в Газе», — говорится в заявлении Купера, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети X.