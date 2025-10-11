Die Zeit: Башар Асад живет с семьей в «Москва-Сити»

Бывший президент Сирии Башар Асад живет в «Москва-Сити» и большую часть дней проводит за онлайн-играми, пишет Die Zeit. Всего у его семьи 20 квартир в одной из башен комплекса, все они роскошно декорированы и напоминают дворцы. Иногда Асад выезжает в Московскую область, где останавливается в одном и том же загородном доме.
Бывший президент Сирии Башар Асад сейчас живет в «Москва-Сити», пишет Die Zeit со ссылкой на источник из ближайшего окружения семьи политика. Асаду, по информации немецкой газеты, принадлежат почти 20 квартир на трех этажах в этом комплексе.
Как отмечается в статье, «полностью зависимый от Кремля» Асад принял то, что один из источников назвал «обетом молчания». Бывший сирийский правитель держится в тени.
Политик «свободно передвигается по городу», иногда посещая близлежащий торговый центр.
«Он и его семья могут свободно передвигаться по Москве», — заявил Die Zeit бывший член ближнего окружения Асада, который сейчас живет в Европе.
Он отметил, что семья Асада нанимает частных телохранителей, которых оплачивает российское правительство.
Собеседник газеты добавил, что Асад проводит много времени за онлайн-играми.
Младший брат Асада, Махер, остановился в отеле Four Seasons в Москве, «проводя время за выпивкой и курением кальяна».
Иногда бывший сирийский лидер ездит в загородный дом в Подмосковье, рассказал источник газеты.
Как во дворцах.
Как пишет Die Zeit, квартиры Асада роскошно декорированы и напоминают ближневосточные дворцы: ~кремовые шкафы с золотой отделкой, хрустальные люстры и широкие диваны.~ Из окон открываются панорамные виды на российскую столицу и Москву-реку.
«Главная достопримечательность — ванная комната, полностью отделанная каррарским мрамором, с огромной ванной с подогревом, обращенной к четырехметровому окну. На уровне глаз пролетает самолет», — говорится в материале.
Отравление и ордер на арест.
Асад, после побега из Сирии, практически не попадает в поле зрения СМИ. Однако несколько громких событий все же стали достоянием общественности. Во-первых, в начале октября Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на источник сообщила, что Асада выписали из больницы после попытки отравления. Источник утверждал, что те, кто отравил экс-лидера, хотели скомпрометировать тем самым власти России.
Во-вторых, за несколько дней до появления информации об отправлении суд в Сирии выдал ордер на арест Асада. Как отмечало агентство SANA, ордер был выдан по обвинениям, «связанным с событиями в Дераа в 2011 году».
Никаких комментариев ни об отправлении, ни об ордере на арест от Асада или его окружения не поступало.
В декабре 2024 года оппозиционные вооруженные группировки вошли в Дамаск, вынудив Асада оставить президентский пост и покинуть страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа, возглавляющий группировку «Хайат Тахрир аш-Шам». Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, получив убежище «из соображений гуманитарного характера».