Die Zeit: Башар Асад живет с семьей в «Москва-Сити»

Бывший президент Сирии Башар Асад живет в «Москва-Сити» и большую часть дней проводит за онлайн-играми, пишет Die Zeit. Всего у его семьи 20 квартир в одной из башен комплекса, все они роскошно декорированы и напоминают дворцы. Иногда Асад выезжает в Московскую область, где останавливается в одном и том же загородном доме.