Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский объявил о санкциях в отношении семи россиян и одного гражданина КНДР

Владимир Зеленский ввёл новый пакет санкций против физических и юридических лиц из разных стран, включив в список семь россиян и представителей бизнеса из Китая, Казахстана и Турции. Среди фигурантов оказался гендиректор крупной алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Маринычев, директор предприятия оборонной промышленности Сергей Лукин, а также гражданин Северной Кореи Рим Йон Хек.

Источник: Life.ru

Кроме того, санкции затронули сразу 14 компаний, среди которых большинство представляют российскую промышленность, четыре китайские организации, а также по одному предприятию из Турции, Казахстана и офшорной зоны Сейшел. Эти меры были приняты совместно с правительствами Японии, США, Канады, Великобритании и Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство России ввело санкции в отношении французского автоконцерна Renault. Кроме того, в санкционный список был внесён ещё один представитель европейской автомобильной промышленности — немецкая компания Daimler Truck AG, специализирующаяся на производстве грузовиков.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше