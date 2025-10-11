Зеленский объявил о санкциях в отношении семи россиян и одного гражданина КНДР

Кроме того, санкции затронули сразу 14 компаний, среди которых большинство представляют российскую промышленность, четыре китайские организации, а также по одному предприятию из Турции, Казахстана и офшорной зоны Сейшел. Эти меры были приняты совместно с правительствами Японии, США, Канады, Великобритании и Евросоюза.