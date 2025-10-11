Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе Афганистана и Пакистана вновь начались ожесточённые бои

На афгано-пакистанской границе, вдоль линии Дюранда, начались ожесточённые бои. Об этом сообщает Tolo news.

По сведениям портала, провинции Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений. Силы талибов* предприняли многосторонние атаки на пакистанские пограничные позиции, в результате чего пакистанские войска были вынуждены отступить на некоторых участках.

Разногласия по поводу границы между двумя государствами возникли в 1893 году, когда в Кабуле было заключено соглашение о разграничении территорий между Британской империей и Афганистаном. До 1947 года, когда Британская Индия прекратила своё существование, афганские власти признавали эту границу. Однако после обретения Пакистаном независимости, Кабул перестал считать установленную границу законной. Этот территориальный спор регулярно становится причиной вооружённых столкновений, которые обострились после того, как талибы окончательно пришли к власти в Афганистане 15 августа 2021 года.

*Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше