«Наши воины бдят»: Кадыров заявил о безуспешной попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» под Сумами

«Сумская область. Направление села Алексеевка. Под покровом ночи укронацисты попытались атаковать позиции легендарного спецназа “АХМАТ” МО РФ. Они наверняка думали, что наши воины ночью не бдят и что можно спокойно двигаться в направлении российских позиций», — написал он.