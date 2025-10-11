«Наши воины бдят»: Кадыров заявил о безуспешной попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» под Сумами

«Сумская область. Направление села Алексеевка. Под покровом ночи укронацисты попытались атаковать позиции легендарного спецназа “АХМАТ” МО РФ. Они наверняка думали, что наши воины ночью не бдят и что можно спокойно двигаться в направлении российских позиций», — написал он.
Кадыров сообщил, что аэроразведка и воздушное патрулирование своевременно обнаружили продвижение противника. Для отражения атаки был задействован гексакоптер, нанёсший точный удар по наступающим.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни в зону специальной военной операции направлено почти 23 тысячи добровольцев. Также свыше 10 тысяч военнослужащих из республики были награждены государственными наградами.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.