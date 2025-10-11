Макрон прилетит в Египет для участия в церемонии заключения соглашения по Газе

В Елисейском дворце подчеркнули, что визит проходит в рамках французско-саудовской мирной инициативы по палестинскому вопросу, начало которой было положено на сентябрьской конференции по ближневосточному урегулированию в Нью-Йорке. При этом, как отмечает издание Les Echos, международная поездка президента происходит в трудный период. Отъезд Макрона может осложнить усилия по преодолению политического кризиса во Франции, особенно в контексте работы недавно назначенного премьер-министра Себастьена Лекорню.