Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара из-за протестов

Ранее Life.ru писал, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, оказавшись перед лицом массовых протестов, вынужден был покинуть столицу страны. Митингующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.