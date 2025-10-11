Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара из-за протестов

«Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», — указали в посольстве.
Ранее Life.ru писал, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, оказавшись перед лицом массовых протестов, вынужден был покинуть столицу страны. Митингующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.
