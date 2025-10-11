Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара из-за протестов

Российское посольство в Республике Мадагаскар призвало сограждан проявить осторожность и не посещать ближайшее время столицу страны Антананариву в свете сложившейся обстановки. В дипведомстве подчеркнули необходимость внимательно следить за развитием событий.

Источник: Life.ru

«Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», — указали в посольстве.

Ранее Life.ru писал, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, оказавшись перед лицом массовых протестов, вынужден был покинуть столицу страны. Митингующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.