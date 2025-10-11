Латвия продлила запрет на полеты у границ с Беларусью и Россией до 19 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичное закрытие воздушного пространства Латвии у границ с Беларусью и Россией в вечерние и ночные часы будет действовать еще как минимум неделю. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», отвечающей за воздушный трафик над страной.
«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Беларусью на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до утра воскресенья, 19 октября», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально запрет действовал до 8 октября, а потом был пролонгирован еще на четверо суток — до 12 октября. «Теперь же запрет продлен еще на неделю», — заметил собеседник агентства, подчеркнув, что аналогичные меры действуют также на границах стран с Литвой и Эстонией. Исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством.
Ранее министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс отмечал, что приграничное воздушное пространство останется закрытым в темное время суток с 20.00 до 7.00 по минскому времени до особого распоряжения.
Эстония также ограничила полеты вдоль границы с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы. Причем изначально введенное 19 сентября ограничение было рассчитано до 30 сентября, однако затем было продлено до 23 октября. Оно действует ежедневно с 17.00 по всемирному времени (20.00 по минскому времени) до 4.00 по всемирному времени (7.00 по минскому времени). Как ранее сказал ТАСС собеседник в авиадиспетчерской службе Таллина, в указанное время без специального разрешения полиции и пограничной службы вдоль границы запрещено летать всем воздушным судам, включая беспилотные. -0-