Латвия продлила запрет на полеты у границ с Беларусью и Россией до 19 октября

Эстония также ограничила полеты вдоль границы с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы. Причем изначально введенное 19 сентября ограничение было рассчитано до 30 сентября, однако затем было продлено до 23 октября. Оно действует ежедневно с 17.00 по всемирному времени (20.00 по минскому времени) до 4.00 по всемирному времени (7.00 по минскому времени). Как ранее сказал ТАСС собеседник в авиадиспетчерской службе Таллина, в указанное время без специального разрешения полиции и пограничной службы вдоль границы запрещено летать всем воздушным судам, включая беспилотные. -0-