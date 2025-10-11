В АдГ заявили, что обвинения в адрес РФ подвергают опасности Германию

Он отметил, что глава МВД Германии Александр Добриндт верит в российские дроны в воздушном пространстве Германии. Политик указал, что министр в отличие от тех, кто верит в НЛО, даже не может предоставить видео этих наблюдений. Крупалла добавил, что если глава немецкого МВД добьется своего, то полиции Германии разрешат сбивать невидимые дроны. При этом в боевую готовность будут приводить даже бундесвер.