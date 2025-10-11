Лекорню не исключил еще одной отставки с поста премьера Франции

Издание также отмечает, что Лекорню намерен сформировать правительство, свободное от влияния политических партий, и не планирует назначать на министерские должности потенциальных кандидатов на президентских выборах 2027 года. Хотя партия «Республиканцы» отказалась войти в состав кабинета, премьер допускает, что отдельные ее члены могут получить портфели. Кроме того, Лекорню выразил уверенность, что президент Эмманюэль Макрон распустит парламент, если депутаты Национального собрания вынесут вотум недоверия правительству.