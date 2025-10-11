Ричмонд
Лекорню готов вновь уйти в отставку, если не будут соблюдены его условия

Лекорню заявил, что Макрон пообещал предоставить ему свободу действий.

Источник: Аргументы и факты

Повторно назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню сообщил, что может снова подать в отставку, если не будут выполнены условия, при которых он согласился возглавить правительство.

«Я подал в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись. Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Что-либо необдуманное я делать не стану», — рассказал он в интервью изданию Tribune.

Лекорню уточнил, что согласился вернуться на пост премьера по личной просьбе президента Эммануэля Макрона после того, как получил заверения в предоставлении ему свободы действий. По его словам, новое правительство будет сформировано как «более свободное», а назначения министров могут удивить французов.

Напомним, Лекорню подал в отставку 6 октября, проработав на посту главы правительства всего 27 дней. Однако позже Макрон вновь назначил его главой правительства и поручил сформировать кабинет министров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после повторного назначения Лекорню назвала это актом отчаяния. Также она заявила о тотальном кризисе демократии во Франции.

