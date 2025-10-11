Не опять, а снова: Переназначенный премьер Франции заявил, что может повторно уйти в отставку

Лекорню пояснил, что его недавняя отставка была связана с тем, что необходимые для эффективной деятельности условия перестали выполняться. Он подчеркнул, что в случае повторения подобной ситуации готов покинуть должность, поскольку не намерен предпринимать необдуманные шаги. Политик также сообщил, что формируемое правительство будет отличаться более свободным подходом к управлению, а некоторые министерские назначения могут оказаться неожиданными для общественности. При этом Лекорню признал, что согласился вернуться на пост после личной просьбы президента Эмманюэля Макрона, который гарантировал ему полную свободу действий.
«Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Что-либо необдуманное я делать не буду», — сказал Лекорню.
Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. Спустя время он снова вернулся к выполнению своих обязанностей. В МИД России отметили, что подобные кадровые перестановки свидетельствуют о глубоком кризисе демократических институтов в Пятой Республике.
