Не опять, а снова: Переназначенный премьер Франции заявил, что может повторно уйти в отставку

Лекорню пояснил, что его недавняя отставка была связана с тем, что необходимые для эффективной деятельности условия перестали выполняться. Он подчеркнул, что в случае повторения подобной ситуации готов покинуть должность, поскольку не намерен предпринимать необдуманные шаги. Политик также сообщил, что формируемое правительство будет отличаться более свободным подходом к управлению, а некоторые министерские назначения могут оказаться неожиданными для общественности. При этом Лекорню признал, что согласился вернуться на пост после личной просьбы президента Эмманюэля Макрона, который гарантировал ему полную свободу действий.