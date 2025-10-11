Ричмонд
Командование ВС США объявило, что не собирается посылать войска в Газу

Об этом сообщил глава центрального командования ВС США Брэд Купер.

Источник: Аргументы и факты

Глава центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что страна не планируют размещать своих военнослужащих в секторе Газа в рамках мероприятий по урегулированию конфликта.

«Сыны и дочери Америки в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это это будет сделано без направления американских войск в Газу», — подчеркнул Купер в своем сообщении в социальной сети X*.

Кроме того, он сообщил, что недавно вернулся из Газы, где был занят подготовкой к созданию Центра гражданско-военной координации, задачей которого станут мероприятия по стабилизации обстановки в регионе после завершения боевых действий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своем намерении посетить с визитом сектор Газа.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

