Командование ВС США объявило, что не собирается посылать войска в Газу

Глава центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что страна не планируют размещать своих военнослужащих в секторе Газа в рамках мероприятий по урегулированию конфликта.
«Сыны и дочери Америки в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это это будет сделано без направления американских войск в Газу», — подчеркнул Купер в своем сообщении в социальной сети X*.
Кроме того, он сообщил, что недавно вернулся из Газы, где был занят подготовкой к созданию Центра гражданско-военной координации, задачей которого станут мероприятия по стабилизации обстановки в регионе после завершения боевых действий.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своем намерении посетить с визитом сектор Газа.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.