Командование ВС США объявило, что не собирается посылать войска в Газу

«Сыны и дочери Америки в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это это будет сделано без направления американских войск в Газу», — подчеркнул Купер в своем сообщении в социальной сети X*.