«Это ад». На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

NZZ: ВСУ столкнулись с глобальными проблемами по всем фронтам. Подробности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами по всем фронтам — от материального обеспечения до неспособности противостоять российским дронам, рассказал немецкий врач Бастиан Вейгель после поездки в зону СВО в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад», — поделился он.

По словам Вейгеля, украинские военные страдают от нехватки снабжения, поскольку поставки регулярно срываются из-за точных атак российских беспилотников. Дроны обходят системы электронных помех и поражают маршруты, по которым идет доставка снаряжения и продовольствия.

«Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться», — отметил врач.

Он добавил, что во многих подразделениях бойцы находятся на передовой более двух лет без ротации, остро не хватает медиков, а оставшийся персонал часто не обладает нужной квалификацией.

Кроме того, в ВСУ отсутствует эффективная система подготовки кадров, в частности, солдаты не умеют оказывать первую медицинскую помощь, что значительно увеличивает потери.

В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, перебрасывая на передовую наиболее боеспособные подразделения.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.