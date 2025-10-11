Минобороны Бельгии: в Брюссель могут ввести войска до конца года

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о возможном вводе армейских подразделений на улицы Брюсселя до конца года. Об этом он сообщил в интервью газете Le Soir, отметив, что окончательное решение пока не принято.
«Приоритет безопасности лежит на полиции, а не на армии. Однако, когда министр внутренних дел обращается ко мне, это становится задачей Министерства обороны», — пояснил Франкен.
Он подчеркнул, что не давал окончательного согласия, но и не исключил такую возможность.
Чиновник охарактеризовал ситуацию в бельгийской столице как «драматичную» в вопросах безопасности, политики и социальной сферы. По его словам, текущее положение Брюсселя вызывает серьезную обеспокоенность.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.