Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Бельгии: в Брюссель могут ввести войска до конца года

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о возможном вводе армейских подразделений на улицы Брюсселя до конца года.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о возможном вводе армейских подразделений на улицы Брюсселя до конца года. Об этом он сообщил в интервью газете Le Soir, отметив, что окончательное решение пока не принято.

«Приоритет безопасности лежит на полиции, а не на армии. Однако, когда министр внутренних дел обращается ко мне, это становится задачей Министерства обороны», — пояснил Франкен.

Он подчеркнул, что не давал окончательного согласия, но и не исключил такую возможность.

Чиновник охарактеризовал ситуацию в бельгийской столице как «драматичную» в вопросах безопасности, политики и социальной сферы. По его словам, текущее положение Брюсселя вызывает серьезную обеспокоенность.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.