Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям, заявил Аракчи

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название «Авраамовы мирные соглашения». К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.