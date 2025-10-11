Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 11 окт — РИА Новости. Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям по нормализации отношений с Израилем, заявил в субботу вечером глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Этого никогда не произойдет», — сказал министр в эфире иранского телевидения, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что позиция Ирана была абсолютно ясна с самого начала заключения Авраамовых соглашений — они несовместимы с идеалами Ирана.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название «Авраамовы мирные соглашения». К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.