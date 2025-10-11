Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям, заявил Аракчи

Аракчи: Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 11 окт — РИА Новости. Иран никогда не присоединится к Авраамовым соглашениям по нормализации отношений с Израилем, заявил в субботу вечером глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Этого никогда не произойдет», — сказал министр в эфире иранского телевидения, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что позиция Ирана была абсолютно ясна с самого начала заключения Авраамовых соглашений — они несовместимы с идеалами Ирана.

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название «Авраамовы мирные соглашения». К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше