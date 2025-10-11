Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиация Афганистана нанесла авиаудар по пакистанскому Лахору

Афганские боевые самолёты Super Tucano нанесли авиаудар по территории Пакистана. Об этом сообщает портал Tolo News.

Источник: Life.ru

Согласно порталу, целью авиации стали позиции в районе города Лахор. Со слов очевидцев, в восточной части города в ряде районов прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

«Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС “Талибана”* нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор», — говорится в сообщении новостного портала.

Ранее на афгано-пакистанской границе, вдоль линии Дюранда, начались ожесточённые бои. Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений. Силы талибов* предприняли многосторонние атаки на пакистанские пограничные позиции, в результате чего пакистанские войска были вынуждены отступить на некоторых участках.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

*Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше