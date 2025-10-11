Авиация Афганистана нанесла авиаудар по пакистанскому Лахору

Ранее на афгано-пакистанской границе, вдоль линии Дюранда, начались ожесточённые бои. Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений. Силы талибов* предприняли многосторонние атаки на пакистанские пограничные позиции, в результате чего пакистанские войска были вынуждены отступить на некоторых участках.