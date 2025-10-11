ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после того, как вечером в субботу произошли вооруженные столкновения на границе двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Tolo News.