Куба высказалась о своем участии в украинском конфликте

МИД Кубы опубликовал официальное заявление с опровержением информации о причастности республики к военному конфликту на Украине. В дипведомстве назвали распространяемые США обвинения «ложными и клеветническими».
«Кубинское правительство еще раз решительно заявляет, что не является стороной вооруженного конфликта на Украине, что кубинские военнослужащие не участвуют в военных действиях ни в этой, ни в какой-либо другой стране», — подчеркнули в министерстве.
В заявлении отмечается, что подобные обвинения звучат с 2023 года, но никаких доказательств представлено не было. В Гаване утверждают, что Вашингтон не сможет подтвердить свои беспочвенные утверждения.
Дипломаты призвали прекратить клеветническую кампанию против Кубы.
