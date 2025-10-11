Ричмонд
СВО
Куба высказалась о своем участии в украинском конфликте

МИД Кубы опубликовал официальное заявление с опровержением информации о причастности республики к военному конфликту на Украине. В дипведомстве назвали распространяемые США обвинения «ложными и клеветническими».

«Кубинское правительство еще раз решительно заявляет, что не является стороной вооруженного конфликта на Украине, что кубинские военнослужащие не участвуют в военных действиях ни в этой, ни в какой-либо другой стране», — подчеркнули в министерстве.

В заявлении отмечается, что подобные обвинения звучат с 2023 года, но никаких доказательств представлено не было. В Гаване утверждают, что Вашингтон не сможет подтвердить свои беспочвенные утверждения.

Дипломаты призвали прекратить клеветническую кампанию против Кубы.

