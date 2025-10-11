Трамп поручил Хегсету направить все доступные средства на зарплаты военным

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась 1 октября из-за разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе по вопросам финансирования, в частности, в сфере здравоохранения. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях. Это уже второй случай угрозы шатдауна в течение второго срока Трампа, однако ранее администрации удавалось достигать временных компромиссов по бюджетным вопросам. При этом шатдаун случался в первый срок республиканца и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Всего же в современной истории это 21-й шатдаун.