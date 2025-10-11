ВВС Афганистана нанесли авиаудар по городу Лахор в Пакистане

Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после того, как вечером 11 октября на границе двух стран произошли вооруженные столкновения. Об этом сообщает новостной портал Tolo News.
«Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС Афганистана нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор», — сказано в публикации.
В ряде районов восточной части Лахора раздавались непрерывные взрывы. Есть сообщения о пожарах.
Власти Афганистана пока не раскрывали подробности атаки и ее цели. Военные источники издания сообщили, что авиаудар был нанесен в ответ на недавние атаки Пакистана по афганской территории.
Вечером 11 октября стало известно о тяжелых боях на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Погибли пять пакистанских военных, еще двое ранены. Конфликт на границе начался после того, как Афганистан обвинил Пакистан в нарушении воздушного пространства.
