Немецкий врач Бастиан Вейгель, посетивший зону специальной военной операции, заявил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с системными проблемами на всех участках фронта. В интервью газете Neue Zürcher Zeitung он описал ситуацию как критическую, отметив, что ночная линия фронта напоминает ад из-за постоянных вспышек и взрывов.
По словам Вейгеля, украинские подразделения испытывают острый дефицит снабжения, поскольку российские беспилотники эффективно нарушают логистические маршруты. Дроны преодолевают системы радиоэлектронной борьбы и целенаправленно уничтожают пути доставки боеприпасов и продовольствия. На некоторых участках концентрация дронов настолько высока, что перемещение транспорта становится полностью невозможным.
Врач также отметил катастрофическую нехватку медицинских кадров и низкую квалификацию оставшегося персонала. Многие военнослужащие находятся на передовой более двух лет без ротации, а отсутствие базовых навыков оказания первой помощи среди солдат значительно увеличивает количество небоевых потерь.
Ранее сообщалось, что депутат Рады Безуглая заявила о дезертирстве 250 тысяч солдат ВСУ.
