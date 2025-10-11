Немецкий врач Бастиан Вейгель, посетивший зону специальной военной операции, заявил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с системными проблемами на всех участках фронта. В интервью газете Neue Zürcher Zeitung он описал ситуацию как критическую, отметив, что ночная линия фронта напоминает ад из-за постоянных вспышек и взрывов.