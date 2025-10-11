Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это ад»: на Западе описали положение ВСУ на фронте

Немецкий врач Бастиан Вейгель, посетивший зону специальной военной операции, заявил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с системными проблемами на всех участках фронта.

Немецкий врач Бастиан Вейгель, посетивший зону специальной военной операции, заявил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с системными проблемами на всех участках фронта. В интервью газете Neue Zürcher Zeitung он описал ситуацию как критическую, отметив, что ночная линия фронта напоминает ад из-за постоянных вспышек и взрывов.

По словам Вейгеля, украинские подразделения испытывают острый дефицит снабжения, поскольку российские беспилотники эффективно нарушают логистические маршруты. Дроны преодолевают системы радиоэлектронной борьбы и целенаправленно уничтожают пути доставки боеприпасов и продовольствия. На некоторых участках концентрация дронов настолько высока, что перемещение транспорта становится полностью невозможным.

Врач также отметил катастрофическую нехватку медицинских кадров и низкую квалификацию оставшегося персонала. Многие военнослужащие находятся на передовой более двух лет без ротации, а отсутствие базовых навыков оказания первой помощи среди солдат значительно увеличивает количество небоевых потерь.

Ранее сообщалось, что депутат Рады Безуглая заявила о дезертирстве 250 тысяч солдат ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.