Иран не видит сейчас оснований для ведения переговоров с «евротройкой»

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана не видят оснований для возобновления переговоров со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранского ядерного досье в связи с восстановлением санкций в отношении Тегерана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи.
«Иран не видит оснований для повторных переговоров с тремя европейскими государствами и выстраивает свои отношения исключительно на основе национальных интересов и независимой политики», — сказал он в эфире гостелерадиокомпании. -0-