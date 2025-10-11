Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран не видит сейчас оснований для ведения переговоров с «евротройкой»

«Иран не видит оснований для повторных переговоров с тремя европейскими государствами и выстраивает свои отношения исключительно на основе национальных интересов и независимой политики», — сказал он в эфире гостелерадиокомпании.

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана не видят оснований для возобновления переговоров со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранского ядерного досье в связи с восстановлением санкций в отношении Тегерана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи.

«Иран не видит оснований для повторных переговоров с тремя европейскими государствами и выстраивает свои отношения исключительно на основе национальных интересов и независимой политики», — сказал он в эфире гостелерадиокомпании. -0-