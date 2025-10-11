Иран не видит сейчас оснований для ведения переговоров с «евротройкой»

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана не видят оснований для возобновления переговоров со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранского ядерного досье в связи с восстановлением санкций в отношении Тегерана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи.