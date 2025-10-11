Евросоюз обвинил Таджикистан в игнорировании ордера МУС на «арест» Путина

Евросоюз обвинил Таджикистан в игнорировании ордера МУС на «арест» российского лидера Владимира Путина, заявив, что страна якобы не выполнила свои обязательства, предусмотренные Римским статутом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS). Президент РФ был в стране с 8 по 10 октября.