Евросоюз обвинил Таджикистан в игнорировании ордера МУС на «арест» Путина

«Президент России находился в Таджикистане, несмотря на ордер на его “арест”, выданный МУС. Таджикистан является государством-участником Римского статута МУС и не выполнил свои обязательства по исполнению ордера», — говорится в заявлении.
Напомним, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Данное решение было инициировано прокурором МУС Каримом Ханом. В апреле 2025 года стало известно, что Италия отказалась исполнять ордер МУС на «арест» Владимира Путина.
