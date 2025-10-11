Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

В начале октября МИД России сообщил о вступлении в силу всеобъемлющего стратегического партнёрства с Ираном. Позднее руководитель Центра международных отношений Министерства дорог и городского строительства Ирана Амин Тарафо заявил, что в ближайшее время между иранской и российской компаниями будет заключён контракт на строительство стратегически важной железнодорожной линии Решт — Астара. По его словам, половина земельного участка под будущую трассу уже выкуплена.