Куба отвергла обвинения в предполагаемом участии в конфликте на Украине

Куба отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии страны в военном конфликте на Украине. Об этом сообщили в МИД республики.

Источник: AP 2024

«Правительство Кубы категорически подтверждает, что Куба не участвует в вооружённом конфликте на Украине и не направляет туда своих военнослужащих», — говорится в сообщении дипведомства в соцсети Х.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что из-за развёртывания ВВС и ВМС США в Карибском море нависла угроза войны.

«Военная хроника» проанализировала возможность участия 25 тыс. кубинцев в специальной военной операции на стороне России.