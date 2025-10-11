Названо количество погибших в боях на афгано-пакистанской границе

В результате вооруженного столкновения на афгано-пакистанской границе погибли по меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана.
Как сообщает телеканал TOLO News, инцидент произошел в районе провинции Гильменд, где началась перестрелка между пакистанскими силами безопасности и вооруженными формированиями Афганистана.
Согласно данным портала, на приграничные пакистанские провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан в текущем году приходится 90% всех террористических инцидентов в стране. В этих регионах различные вооруженные группировки регулярно атакуют как силовые структуры Пакистана, так и гражданское население, обосновывая свои действия защитой прав этнических меньшинств — пуштунов и белуджей.
