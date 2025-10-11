ВВС Афганистана ударили по пакистанскому городу Лахор

Пакистанский город Лахор подвергся удару военно-воздушных сил Афганистана Об этом информирует телеканал TOLO News.
Сообщается, что таким образом Афганистан ответил на то, что Пакистан атаковал позиции талибов в приграничном районе. При этом официальные представители движения «Талибан» не озвучили подробностей операции.
Напомним, на афгано-пакистанской границе вспыхнули ожесточённые боевые действия. Столкновения происходят вдоль всей линии Дюранда — условной границы между двумя странами. Бои зафиксированы в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Ряд СМИ сообщает, что эскалация началась после удара пакистанской армии по приграничным районам провинции Кунар 9 октября.
Известно о 7 погибших (4 афганских бойца и 3 пакистанских военнослужащих) и 40 раненых с обеих сторон. Мирные жители тысячами бегут из зон боевых действий.
Напомним, до этого обострение отношений между двумя странами отмечалось в мае 2025 года. Тогда в спорном приграничном районе Бахрамча провинции Гильменд начались боевые действия между Афганистаном и Пакистаном на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов.