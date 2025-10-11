Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
«Международная встреча в верхах под названием “Саммит в Шарм-эш-Шейхе для мира” пройдет в понедельник, 13 октября, в городе Шарм-эш-Шейх при совместном председательстве президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа», — сообщается в заявлении.
Согласно заявлению, в саммите примут участие лидеры более 20 государств. Цель саммита — прекращение войны в секторе Газа. -0-