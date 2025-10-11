Ричмонд
Афганистан заявил о завершении «операции возмездия» против Пакистана

Министерство обороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана, проведенной в ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства и авиаудары со стороны пакистанских сил.

Согласно заявлению афганского оборонного ведомства, операция была направлена против объектов сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда и завершилась в полночь.

В заявлении также содержится предупреждение о том, что в случае повторных нарушений воздушного пространства Афганистана пакистанской стороной, вооруженные силы Исламского Эмирата дадут решительный отпор для защиты своих границ.

Ранее было названо количество погибших в боях на афгано-пакистанской границе.

