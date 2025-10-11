Саммит по прекращению войны в Газе состоится 13 октября в Шарм-эш-Шейхе

Напомним, в пятницу, 10 октября, вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Согласно данным Армии обороны Израиля, перемирие началось в 12:00 по московскому времени, после чего силы ЦАХАЛ начали перемещение на согласованные рубежи. Позднее палестинские движения ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины выступили против любой формы внешнего управления в секторе Газа после прекращения боевых действий. Также представители перечисленных движений выразили готовность воспользоваться арабским и международным участием в сферах восстановления, реконструкции и поддержки развития сектора Газа.