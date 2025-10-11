Ричмонд
Саммит по прекращению войны в Газе состоится 13 октября в Шарм-эш-Шейхе

Саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа запланирован на 13 октября, встреча состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Источник: Life.ru

«Международная встреча в верхах под названием “Саммит в Шарм-эш-Шейхе для мира” пройдёт в понедельник, 13 октября, в городе Шарм-эш-Шейх при совместном председательстве президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа», — сказано в заявлении. Подчёркивается, что в переговорах будут участвовать лидеры свыше 20 стран.

Напомним, в пятницу, 10 октября, вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Согласно данным Армии обороны Израиля, перемирие началось в 12:00 по московскому времени, после чего силы ЦАХАЛ начали перемещение на согласованные рубежи. Позднее палестинские движения ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины выступили против любой формы внешнего управления в секторе Газа после прекращения боевых действий. Также представители перечисленных движений выразили готовность воспользоваться арабским и международным участием в сферах восстановления, реконструкции и поддержки развития сектора Газа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

