TOLO News: Минобороны Афганистана объявило о завершении операции в Пакистане

Спор о признании государственной границы между Афганистаном и Пакистаном является одним из самых продолжительных в мире. Соглашение о делимитации между английскими и афганскими владениями было подписано в Кабуле в 1893 году эмиром Абдуррахман-ханом и Генри Мортимером Дюрандом. Вплоть до распада Британской Индии в 1947 году афганские правители рассматривали линию Дюранда как границу, но с 1947 года, после образования независимого Пакистана, Кабул не признает эту линию в качестве официальной границы. Спор часто становился причиной вооруженных конфликтов и восстаний в приграничных районах.