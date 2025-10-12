TOLO News: Минобороны Афганистана объявило о завершении операции в Пакистане

ДУБАЙ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании операции на территории Пакистана. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники.
По их сведениям, операция прошла удачно и завершилась в полночь по местному времени (22:00 мск).
Согласно данным телеканала, Минобороны Афганистана приняло меры против центров сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда в ответ на неоднократные вторжения в афганское воздушное пространство и авиаудары. Ведомство также предупредило, что в случае повторного инцидента Вооруженные силы Афганистана защитят границы и дадут отпор.
Ранее поступила информация о начале перестрелок в районе афганской провинции Гильменд. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители движения «Талибан» подробностей операции не предоставили. Пакистанский телеканал Geo сообщил о гибели в ходе столкновений по меньшей мере нескольких десятков афганских военных.
Спор о признании государственной границы между Афганистаном и Пакистаном является одним из самых продолжительных в мире. Соглашение о делимитации между английскими и афганскими владениями было подписано в Кабуле в 1893 году эмиром Абдуррахман-ханом и Генри Мортимером Дюрандом. Вплоть до распада Британской Индии в 1947 году афганские правители рассматривали линию Дюранда как границу, но с 1947 года, после образования независимого Пакистана, Кабул не признает эту линию в качестве официальной границы. Спор часто становился причиной вооруженных конфликтов и восстаний в приграничных районах.