В результате стрельбы в Миссисипи погибли шесть человек

Четверо погибших были убиты в центре города Лиленд после футбольного матча в Миссисипи на западной границе штата, сообщил в субботу сенатор штата. По словам сенатора Деррика Симмонса, около 20 человек получили ранения в результате стрельбы после того, как люди собрались в центре Лиленда после игры. Из 20 раненых четверо находились в критическом состоянии и были доставлены из больницы в соседнем Гринвилле в крупный медицинский центр в столице штата — Джексоне, рассказал Симмонс в интервью Associated Press. Он добавил, что получает обновления от офиса шерифа округа Вашингтон, а также от других правоохранительных органов в регионе Дельта.