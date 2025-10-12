В результате стрельбы в Миссисипи погибли шесть человек

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднования школьных встреч выпускников в штате Миссисипи закончились стрельбой — в пятницу вечером на противоположных концах штата произошло два отдельных инцидента с огнестрельным оружием, в результате которых погибло по меньшей мере шесть человек, а многие получили ранения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на властей.
Четверо погибших были убиты в центре города Лиленд после футбольного матча в Миссисипи на западной границе штата, сообщил в субботу сенатор штата. По словам сенатора Деррика Симмонса, около 20 человек получили ранения в результате стрельбы после того, как люди собрались в центре Лиленда после игры. Из 20 раненых четверо находились в критическом состоянии и были доставлены из больницы в соседнем Гринвилле в крупный медицинский центр в столице штата — Джексоне, рассказал Симмонс в интервью Associated Press. Он добавил, что получает обновления от офиса шерифа округа Вашингтон, а также от других правоохранительных органов в регионе Дельта.
Пока никто не был задержан, и Симмонс заявил поздним утром субботы, что не слышал информации о возможных подозреваемых.
Тем временем полиция в небольшом городе Хайдельберг на востоке штата Миссисипи расследует инцидент со стрельбой во время школьной встречи, в результате которой погибли двое человек.
Оба были убиты на территории школы в пятницу вечером, сообщил начальник полиции Хайдельберга Корнелл Уайт. Он отказался сообщить, были ли жертвы студентами, и не предоставил другую информацию о преступлении.
В заявлении офиса шерифа округа Джаспер сообщается, что для допроса разыскивается 18-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе в Хайдельберге. Шериф попросил всех, кто обладает какой-либо информацией, связаться с начальником полиции или офисом шерифа.
Стрельба в Хайдельберге произошла на территории школы, где в пятницу вечером проходила футбольная игра команды Heidelberg Oilers. Город с населением около 640 человек находится примерно в 85 милях (137 км) к юго-востоку от столицы штата Джексона. -0-