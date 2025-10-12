Новости СВО. Прорыв обороны под Северском, ВС РФ ликвидировали 300 тонн ГСМ ВСУ, энергоколлапс в Одессе, Зеленский умоляет Трампа о ПВО, 12 октября

Не исключено, что скоро ВСУ столкнутся и с ещё одной проблемой. Взрыв на заводе AES в США может повлиять на поставки вооружений в Европу и на Украину. Завод AES считался одним из ключевых производителей взрывчатых веществ для Министерства обороны США. Он выпускал ТНТ и C4 — критически важные компоненты для артиллерийских снарядов, ракет и других боеприпасов.