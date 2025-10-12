Ричмонд
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

«Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в ночь на 12 октября. Его эпицентр располагался в 75 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 30 километров», — рассказала собеседница агентства.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в ночь на воскресенье у побережья северных Курил, сообщает РИА Новости.

По информации сейсмолога, подземный толчок силой до 4−5 баллов могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась. -0-