У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

«Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в ночь на 12 октября. Его эпицентр располагался в 75 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 30 километров», — рассказала собеседница агентства.