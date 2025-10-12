Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии резко отреагировали на заявление Туска о «Северных потоках»

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла резко раскритиковал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о газопроводах «Северный поток» и пригрозил Варшаве политическим скандалом.

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла резко раскритиковал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о газопроводах «Северный поток» и пригрозил Варшаве политическим скандалом.

На своей странице в социальной сети X политик выразил протест против слов Туска, который заявил, что проблема «Северного потока-2» заключается не в его диверсии, а в самом факте строительства.

Хрупалла назвал такие высказывания посягательством на энергетический суверенитет Германии. Он также поставил под сомнение отказ Польши выдать ФРГ подозреваемого во взрыве газопровода гражданина Украины Владимира Журавлева, задавшись вопросом о возможной причастности самой Польши к этой диверсии.

Ранее было названо количество погибших в боях на афгано-пакистанской границе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше