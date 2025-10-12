Новое правительство Франции может быть сформировано в начале следующей недели

Ранее Себастьен Лекорню выразил готовность вновь покинуть пост премьер-министра Франции в случае невыполнения условий его работы. Он пояснил, что его недавняя отставка была вызвана нарушением необходимых для эффективной деятельности условий. Лекорню также отметил, что формируемое правительство будет отличаться более свободным подходом к управлению, а некоторые министерские назначения могут оказаться неожиданными для общественности. При этом он признал, что согласился вернуться на пост после личной просьбы президента, который гарантировал ему полную свободу действий.