Следующее событие — Европарламент не смог отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен. Дважды пытался (если вспомнить, что летом уже была попытка, то уже в третий раз), но так и не смог. Поэтому Евросоюзом и дальше будет править лживая престарелая воровка, ничего не понимающая ни в экономике, ни в госуправлении. В общем, так им и надо, заслужили — и нечего этих русофобов жалеть.