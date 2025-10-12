Ричмонд
Путин назвал число стран, где ценят товары из РФ

Президент России Владимир Путин в поздравительном видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства отметил широкое международное признание российской аграрной продукции.

Глава государства сообщил, что качественные товары из России, включая зерно, растительные масла, рыбу и кондитерские изделия, пользуются спросом и популярностью более чем в 160 странах мира.

Праздник в текущем году отмечается 12 октября.

Ранее Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.

