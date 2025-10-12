Премьер Канады заявил, что намерен помогать Украине в защите энергосистемы

«Канада тесно сотрудничает с Украиной в поиске новых возможностей для оказания поддержки в защите её энергетической инфраструктуры, а также в обеспечении Украины достаточными объёмами газа в преддверии зимы», — говорится в заявлении Карни.
Он обратил внимание, что Оттава к настоящему времени предоставила Киеву «прямую финансовую помощь» в размере 12,4 миллиарда долларов, а также иную поддержку, в том числе военную. Как отметил премьер, Канада закупает оружие у Соединённых Штатов для последующих поставок на Украину с целью укрепления её противовоздушной обороны.
Кроме того, по словам Карни, на следующей неделе состоятся встречи министров Канады и Незалежной на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас констатировала, что Украина не сможет самостоятельно добиться значительных успехов в конфликте с Россией. По её словам, при сохранении западной помощи, Украина якобы сможет добиться успехов в «освобождении» земель и ослаблении позиций России. Но в одиночку Киев этого сделать не сможет, уверена Каллас.
