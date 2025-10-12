В МИД Ирана рассказали о переданном через РФ послании от Израиля

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной программы по созданию ядерного оружия. В ходе операции наносились удары по атомным объектам, авиабазам, а также целям, связанным с ядерной программой и военным руководством страны.