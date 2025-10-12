Ричмонд
В МИД Ирана рассказали о переданном через РФ послании от Израиля

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что российская сторона передала Тегерану официальное сообщение от Израиля о незаинтересованности в эскалации конфликта.

В прямом эфире иранского государственного телевидения министр сообщил, что через день после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху иранского посла пригласили в российскую администрацию, где передали заверения израильской стороны об отсутствии намерений возобновлять военные действия против Ирана.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной программы по созданию ядерного оружия. В ходе операции наносились удары по атомным объектам, авиабазам, а также целям, связанным с ядерной программой и военным руководством страны.

Ранее сообщалось, что ХАМАС начнет освобождать заложников утром понедельника.

