Спецпосланник CША Уиткофф заявил, что посетил Газу

Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. -0-