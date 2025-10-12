Ричмонд
Спецпосланник CША Уиткофф заявил, что посетил Газу

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в соцсети X, что посетил сектор Газа вместе с главой центрального командования ВС США Брэдом Купером и зятем президента Джаредом Кушнером, чтобы проверить соблюдение Израилем первого этапа перемирия. Об это пишет РИА Новости.

Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. -0-

