Минобороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия»

В Минобороны Афганистана подчеркнули, что причиной операции стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны, а также авиаудары Пакистана. В случае повторения подобных действий, вооружённые силы Афганистана готовы дать решительный отпор, чтобы защитить свои границы.
«Операция завершилась в полночь и была успешной», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее на границе Афганистана и Пакистана, вдоль линии Дюранда, возобновились ожесточённые бои. Провинции Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений. Авиация Афганистана нанесла авиаудар по пакистанскому Лахору. Со слов очевидцев, в восточной части города в ряде районов прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Как минимум двенадцать пакистанских военных погибли в ходе столкновений.
