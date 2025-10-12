Минобороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия»

Напомним, ранее на границе Афганистана и Пакистана, вдоль линии Дюранда, возобновились ожесточённые бои. Провинции Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений. Авиация Афганистана нанесла авиаудар по пакистанскому Лахору. Со слов очевидцев, в восточной части города в ряде районов прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Как минимум двенадцать пакистанских военных погибли в ходе столкновений.