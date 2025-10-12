Ричмонд
Десятки афганских военных погибли в ходе столкновений с ВС Пакистана

По меньшей мере несколько десятков афганских военных погибли в ходе сражений с Вооружёнными силами Пакистана на границе двух государств. Это следует из заявления пакистанского телеканала Geo.

Источник: Life.ru

Подчёркивается, что армия Пакистана использовала артиллерийские орудия, а также военную технику, включая танки, авиацию и беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось о начале боевых действий в районе афганской провинции Гильменд. Позднее Военно-воздушные силы Афганистана атаковали цели в пакистанском городе Лахор. Представители движения «Талибана»* подробностей операции не предоставили. В ходе сражений погибли как минимум 12 пакистанских военнослужащих. Минобороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия». В случае повторения подобных действий, вооружённые силы Афганистана готовы дать решительный отпор, чтобы защитить свои границы, уточнили в ведомстве.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

