Калифорния стала первым штатом США, учредившим репарации потомкам рабов

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект о создании первого в США постоянного государственного органа по вопросам репараций для потомков рабов.
Как сообщила афроамериканская законодательная фракция штата (CLBC), данное решение делает Калифорнию первым штатом страны, который не ограничивается формальным признанием исторической несправедливости, а создаёт институциональные механизмы для достижения экономического и социального равенства.
Новый закон учреждает Бюро по делам потомков американского рабства, которое станет постоянным агентством по разработке и реализации программ компенсаций.
