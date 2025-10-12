Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента США Дональда Трампа переводить войска Национальной гвардии под контроль федерального правительства, однако запретил их развертывание в штате Иллинойс.
В четверг северное командование ВС США сообщило, что около 500 служащих национальной гвардии США прибыли в Чикаго, крупнейший город штата, для обеспечения правопорядка.
«Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке удовлетворено в части, касающейся федерализации Национальной гвардии, и отклонено в части, касающейся развёртывания Национальной гвардии», — говорится в решении суда.
Ранее Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго «адской дырой». При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.