ХАМАС начнёт освобождать заложников утром 13 октября

Палестинское движение ХАМАС заявило, что планирует начать отпускать заложников утром 13 октября. Об этом сообщил Agence France-Presse представитель боевиков Осама Хамдан.

Источник: Life.ru

По словам Хамдана, обмен заключёнными будет проводиться согласно утверждённому договору. Израиль со своей стороны должен будет отпустить примерно две тысячи палестинских заключённых.

В тот же день, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдёт саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Председателями встречи выступят президент Абдель Фаттаха ас-Сиси и лидер США Дональда Трампа, а всего в переговорах будут участвовать более 20 стран.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

