ХАМАС начнёт освобождать заложников утром 13 октября

По словам Хамдана, обмен заключёнными будет проводиться согласно утверждённому договору. Израиль со своей стороны должен будет отпустить примерно две тысячи палестинских заключённых.
В тот же день, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдёт саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Председателями встречи выступят президент Абдель Фаттаха ас-Сиси и лидер США Дональда Трампа, а всего в переговорах будут участвовать более 20 стран.
