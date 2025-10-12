The Times: США могут ограничить обмен разведданными с Британией

15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении двух британцев в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Это дело было открыто в апреле 2024 года. Кристофер Берри и Кристофер Кэш обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года «с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства», они «получали, собирали, записывали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть» прямо или косвенно «полезны врагу», в нарушение закона о государственной тайне 1911 года. В заявлении уточнялось, что речь идет о Китае.